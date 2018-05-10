Катерина Шпица провела время в Сочи с экс-мужем и сыном

Появление бывшего супруга на отдыхе актриса называет спонтанным.

Катерина Шпица весело провела время в компании экс-супруга и сына. Фото: Instagram @konstantinadaev, @katerinashpitsa





Катерина Шпица отправилась на отдых в Краснодарский край вместе с сыном. Так получилось, что она провела время в Сочи не только с ребенком, но и с экс-мужем. По словам Екатерины, так вышло совсем случайно. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

По словам Шпицы, ее бывший супруг приехал не к ней, а к сыну. Это был своего рода сюрприз для ребенка, ведь тот никак не ожидал встретить отца в Сочи. Оказалось, что мужчина был на съемках в Геленджике, поэтому ему не составило труда провести время с сыном и удивить его своим появлением. Семья дружно провела время на Красной Поляне, все остались довольны, включая Катерину. Экс-супруг актрисы купил сыну мороженое и даже посетил с ним аттракцион.

Ранее Шпица отдохнула в компании друзей и сына на природе. Таким образом она отпраздновала день рождения друга. Девушка даже не взяла с собой телефон, но это не помешало ей насладиться отдыхом.