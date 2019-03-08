В Новой Зеландии возобновляют съемки сериала по мотивам «Властелина колец»

Членам команды дано разрешение на въезд в страну.

Съемки сериала по «Властелину колец» возобновятся в Новой Зеландии. Фото: yandex.ru, kp.ru, wallpapermemory.com

Сообщение о том, что съемки в Новой Зеландии возобновляют, появилось на портале Variety. Ранее процесс был прерван в связи с объявлением карантина. Часть команды вернулась на родину. Теперь же группа воссоединяется, уже идут подготовительные работы.

Съемки сериала по мотивам «Властелина колец» заказала компания Amazon. Уже анонсирован 2-й сезон. Всего их запланировано 5. Речь пойдет о ранней истории Средиземья, задолго до начала Войны за Кольцо. На этот период в книге Дж. Р. Р. Толкиена приходится юность Арагорна.

Свое согласие сняться в сериале, если создатели сочтут нужным ввести его персонажа, уже выразил Элайджа Вуд. Также известно, что на одну из главных ролей утвержден британский актер российского происхождения, 23-х летний Максим Болдри. Кроме него в фильме снимутся Роберт Арамайо, Назанин Бониади, Оуайн Артур, Морфидд Кларк, Том Бадж, Исмаэль Круз, Эма Хорват.

Сообщается, что вскоре будут возобновлены съемки и других ожидаемых проектов. Таких как «Аватар», «Ковбой Бибоп», «Могучие Рейнджеры: Звероморферы» и другие.