«Агата будет», - ответил Павел на вопрос о том, появится его экс-супруга на съемках второго сезона.

Прилучный некогда ревновал Муцениеце из-за того, что ей приходится оголяться на съемках; кадр из первого сезона сериала «В клетке»

Российский сериал «В клетке» стал восьмой совместной работой Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, и последним проектом, в котором актёрская пара участвовала ещё будучи мужем и женой. Многое произошло за последние месяцы: Муцениеце публично призналась, что Прилучный поднимал на нее руку, а Павла заметили на отдыхе в Крыму с актрисой из «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Многие поклонники Агаты ожидали, что она откажется от совместных съемок с экс-супругом в «В клетке», но Прилучный внес ясность в этом вопросе. На своей странице в соцсети Павел объявил о подготовке ко второму сезону сериала, и ответил на вопрос, будет ли сниматься Муцениеце: «Агата будет».

Павел и Агата опять встретятся во время создания второго сезона «В клетке», что подтвердил Прилучный лично; изображение с аккаунта @bugevuge в Instagram

Прилучный и Муцениеце продолжат играть влюбленную пару в сериале «В Клетке», в котором достаточно откровенных интимных сцен. Не так давно Агата рассказывала в интервью, что Павле был против того, чтобы она снималась без одежды, хотел сделать сцены приличнее, но тогда разрушилась бы атмосфера сериала. Муцениеце утверждала, что Прилучный больше нее переживал, когда ей приходилось оголяться на съемочной площадке. Интересно, вызовет ли после развода у Павла какие-либо чувства близость Агаты на работе? Ведь когда-то именно на съемках «Закрытой школы» зародились чувства этой, одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса.