Как дать исчезнуть миллиарду - уроки Анастасии Оськиной

Раскрыты детали мошеннической схемы под названием «караван», в которой принимают участие подставные вкладчики, позднее получающие возмещение от АСВ на в совокупности на миллиарды рублей, пишет Business FM.

На сайте радиостанции сообщается, что мошенники создают фиктивные депозиты, а после отзыва лицензии у банка обращаются в АСВ за страховым возмещением. Business FM уверяет, что подобная схема под названием «караван», начала использоваться в декабре 2017 года перед финансовым крахом банка «Европейский стандарт».

«Существует человек — пастух, у кого есть верблюды — физические лица, люди из крайне неблагополучных семей. Верблюды за небольшие средства идут в определенный банк, у которого будет отозвана лицензия, и подписывают ложные документы вклада», – объясняет финансовый аналитик Алексей Власов. Получается, что непосредственно перед банкротством, мошенники оформляют огромное количество фальшивых вкладов на реальных людей, число которых может исчисляться тысячами. Сразу же после отзыва лицензии, всех «верблюдов» снова сбивают в «караван» и везут получать страховки от АСВ.

О существовании такой схемы знают и говорят крупные клиенты банка «Европейский Стандарт». «Мы пришли в действующий банк с требованиями: «Почему не уходят наши платежи?», – рассказал радиостанции Сергей Асмолов, юрист от группы компаний, потерявших в «Европейском стандарте» свои средства. – «Сотрудники ничего не знают, у нас висит программа, то есть вот все в таком ключе. А потом один из сотрудников подошел и говорит чисто по-человечески: «Вы знаете, похоже, банку приходит конец. Похоже, здесь у них схема».

Также собеседники Business FM уверяли, что «караван» может работать даже во время проверки банка регулятором. То есть, пока сотрудники ЦБ внимательно изучают документацию где-то в недрах банка, в операционном происходит кипучая деятельность по открытию фиктивных депозитов сотням и тысячам граждан. Данные не вносятся в автоматизированную банковскую систему, однако мошенники делают поддельный электронный реестр, который потом отправляют в АСВ либо подбрасывают временной администрации ЦБ. В случае успеха, мошенники получат миллиарды государственных средств.

Дело оказывается настолько прибыльным, что особые бригады менеджеров, появляются то тут, то там. Например, как писал «Коммерсантъ» в декабре прошлого года была арестована целая группа банкиров, причастных к разорению нескольких банков, в том числе и «Европейский Стандарт».

Правда, в их числе не упоминалась некая Анастасия Анатольевна Оськина. В распоряжении Business FM есть обращение клиентов «Европейского Стандарта» в ФСБ, СКР, Прокуратуру, ЦБ и АСВ. В нем женщину называют организатором схемы и реальным бенефициаром банка «Европейский Стандарт». Этот же банк известен тем, что по сообщению РБК в конце 2017 года из кассы было похищено 5 млн долларов и 170 млн рублей.

Как пишет Business FM, выплата возмещений физлицам была начата еще в середине декабря и сообщений, что они закончились, до сих пор не было. А ведь, как говорят, по данным ЦБ, незадолго до отзыва лицензии на счетах банка у физлиц было всего 5 тысяч рублей.