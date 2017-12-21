Почти 14 млрд. рублей удалось заработать Москве на фестивале "Путешествие в Рождество"

Свыше 14 миллионов человек посетили международный фестиваль «Путешествие в Рождество», который с 22 декабря по 14 января включительно принимала на своей площадке Москва. Как рассказал руководитель местного ДЭПИР Владимир Ефимов, благодаря организации и проведению фестиваля, городской бюджет пополнился на сумму в 13,7 млрд. рублей. По сути, за каждый вложенный в фестиваль рубль удалось выручить почти 15 рублей. Об этом проинформировал «Интерфакс».

В своем комментарии чиновник отметил, что в минувшем году в Москве побывало 21,6 миллиона туристов. 4,8 миллиона из них — граждане других стран. Уверенная работа местных властей способствовала тому, что в прошлом году Москву посетило более чем на 13% больше туристов, чем годом ранее. Это связано с тем, что власти города способствуют благоустройству города, повышению качества обслуживания туристов и расширению календаря событийных мероприятий.