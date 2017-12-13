Россия перенимает опыт скандинавских стран в деле борьбы с мусором

Недавно Китай объявил, что больше не будет разрешать Западной Европе импортировать на свою территорию для захоранивания полимерные фракции ТКО. Страны Запада были шокированы таким решением, ведь они в большинстве своем решают мусорную проблему именно посредством ее вывоза за рубеж. Особенно остро вопрос затронул Британию, которая была вынуждена оперативно договариваться о транспортировке мусора в Турцию, Вьетнам, Малайзию и даже Тайвань. Впрочем, все понимают, что эти страны Китай заменить не смогут. Именно поэтому британские экологи все чаще поднимают тему «мусорных полигонов». Об этом написал портал «Политроссия».

Однако мусорные полигоны это прошлый век, устаревшая и неэкологичная мера. В прогрессивных странах Скандинавии и Центральной Европы проблему ТКО решают посредством их вторичной переработки, а также сжиганием с целью высвобождения энергии. Такой же путь избрала и Россия. Пилотный проект по созданию в Московском регионе и Республике Татарстан пяти мусоросжигательных заводов будет реализовывать ГК «РТ-Инвест». В рамках проекта также будут построены мусоросортировочные и перегрузочные станции, а также перерабатывающие заводы. В итоге можно будет рассчитывать на повышение объема переработки ТКО.