Минздрав РФ: «Инновационные модели закупок лекарств позволили снизить цены на лекарства для больных ВИЧ»

В два раза удалось снизить стоимость лекарств для лечения ВИЧ-пациентов в результате заключенных контрактов с поставщиками. Минздрав применил принцип конкурентных способов выбора поставщиков.

Также ведомство осуществило проработку пилотных проектов по внедрению инновационных моделей закупок лекарственных препаратов в трех субъектах Российской Федерации, исполняя поручение Правительства РФ. По сообщению пресс-службы Минздрава РФ, в прошлом году заключено 87 государственных контрактов на поставку антиретровирусных препаратов, 32 из них – с компанией Р-Фарм. По итогам заключенных договоров госбюджет России сэкономил 4,8 млрд рублей, стоимость препаратов для лечения ВИЧ-больных удалось снизить в два раза по сравнению с предыдущим годом. Это позволило Минздраву, не привлекая дополнительных средств, увеличить охват лечением ВИЧ-пациентов c 39,5 % до 50,14 %. Пресс-служба ведомства подчеркивает, что информация о якобы выявленном в результате проверки ФАС России факте сговора между Минздравом России и Р-Фарм не соответствует действительности. Все аукционы проводятся на открытой общедоступной электронной площадке.