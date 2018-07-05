Ученые просят Госдуму ускорить процедуру регистрации релиз-активных лекарств

Представители российского медицинского и научного сообщества проявляют логичные претензии к «сырой» процедуре внедрения новых лекарств, которые создаются отечественными производителями. Эту процедуру называют чрезмерно сложной, что препятствует своевременному появлению препаратов на рынке. Логично, что проблема коснулась и инновационного класса лекарственных релиз-активных препаратов. Об этом проинформировало ИА ТАСС.

Проблема получила широкое обсуждение в рамках апрельского «круглого стола» в Госдуме. В ходе этого мероприятия повышенный интерес вызвало выступление профессора Олега Эпштейна. Именно он является главным разработчиком релиз-активных лекарств в России. По его словам, наша страна должна задаться целью обогнать Запад относительно законодательного внедрения такого вида препаратов. Но для этого крайне важно найти решение для проблемы «сырости» процедуры регистрации лекарств.

Недавний «правительственный час» отметился важным заявлением депутата Федота Тумусова. Первый зампред комитета ГД РФ по охране здоровья подчеркнул, что депутаты готовят запрос в российский Минздрав касательно ускорения процедуры регистрации лекарств. Тем самым, парламентарии выразили поддержку отечественным медикам и ученым.