На Форуме регионов представили новый класс инновационных лекарств

IX «Форум регионов России: Здравоохранение» успешно прошел 17-го апреля. Его участниками стали свыше 500 делегатов из 50 регионов нашей страны. Мероприятие отметилось презентацией нового класса инновационных российских релиз-активных лекарств, которую провел Олег Эпштейн. Член-корреспондент РАН также обозначил перед аудиторией Форума ряд проблем, которые мешают оперативной госрегистрации таких препаратов. Об этом пишет ИА REGNUM.

В своем выступлении Олег Эпштейн заявил, что наши пациенты страдают из-за нормативных пробелов и несовершенства процессов госрегистрации релиз-активных лекарств российского производства, ведь они не могут своевременно появляться на рынке. А ведь такие препараты заслужили доверие со стороны, как пациентов, так и отечественного медицинского сообщества. Ученый также отметил, что государство по перечисленным им причинам сталкивается с имиджевыми и экономическими потерями.

Следует отметить, что участники Форума согласились с необходимостью продолжения работы по повышению фармацевтической безопасности России. Таковы требования времени, в котором мы живем. Напомним, что ранее Владимир Путин указывал на необходимость активно развивать российское здравоохранение.