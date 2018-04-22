Английские ученые восхищены открытиями российских коллег-фармакологов

Международные политические распри, к счастью, не имеют серьезного влияния на мир науки. Это убедительно подтверждается актуальным интервью известного британского профессора Себастиана Джонстона российским СМИ. Важно отметить, что беседа состоялась, несмотря на откровенно враждебное поведение официального Лондона по отношению к нашей стране. Об этом сообщило агентство REGNUM.

В комментарии к мнению экспертов РАН о том, что релиз-активные препараты обладают большими перспективами, профессор выразил полную поддержку такой позиции. Он акцентировал внимание на том, что его поддержка имеет под собой фактологическое подтверждение в виде результатов собственных исследований.

Отметим, что Джонстон также рассказал российским журналистам о разработанной его командой экспериментальной модели заболевания риновирусной инфекции. На ней была эффективно произведена апробация в том числе лекарств «Анаферон» и «Эргоферон» производства отечественного фармпроизводителя «Материа Медика Холдинг», — подчеркнул ученый.

Следует добавить, что декабрь минувшего года отметился презентацией в РАН нового класса релиз-активных препаратов (разработчик — профессор Олег Эпштейн). По следам презентации в отечественный Минздрав поступила просьба о регистрации такого вида препаратов.