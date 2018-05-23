В СНГ успешно прошло новое исследование лекарства против гриппа

Проходившая в СНГ масштабная Международная неинтервенционная программа «ЭРМИТАЖ» успешно завершена. Участие в ней приняли 519 врачей из разных стран, а также 8411 пациентов (в их числе — 6005 детей). Целью исследования выступило изучение эффективности препарата «Эргоферон» (производитель — российская фармацевтическая компания «Материа Медика Холдинг») при лечении ОРВИ и гриппа. Об этом информирует ИА REGNUM.

Согласно результатам исследования, «Эргоферон» успешно доказал свою эффективность при раннем и позднем начале терапии ОРВИ и гриппа у взрослых и детей, а также пациентов-аллергиков. Половина пациентов, благодаря применению «Эргоферона», смогла практически полностью исключить прием средств симптоматической терапии.

«Эргоферон» является российским препаратом, содержащим в себе антитела в релиз-активной форме. Феномен релиз-активности был разработан известным российским профессором Олегом Эпштейном.