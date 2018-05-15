Отечественные ученые работают над новыми подходами к индивидуализированной терапии ВИЧ-инфицированных пациентов

Первооткрыватель ВИЧ профессор Жан-Клод Шерман дал интервью ИА «REGNUM», в котором рассказал о разработках российских ученых, которые могут сделать существенный вклад в дело борьбы со СПИДом.

Как говорит профессор Шерман, российской фармацевтической компанией «Материа Медика Холдинг» во главе с ее основателем, профессором Олегом Эпштейном выпускает особый класс препаратов на основе релиз-активных антител, которые используются для лечения различных заболеваний, в том числе и в качестве противовирусной терапии.

В настоящее время он совместно сданной фармкомпанией занимается разработкой диагностического иммуноферментного набора, который, поможет выявлять среди пациентов так называемых «прогрессоров» и «непрогрессоров». У первых заболевание развивается стремительно, в то время, как у вторых – медленно и без обострений, а подходы к терапии данных групп пациентов должны различаться.

Кроме того, во Франции уже были проведены доклинические испытания новых лекарственных средств «Материа Медика» на зараженных клетках и животных. Результаты испытаний оказались весьма обнадеживающими и при успехе дальнейших исследованиях могут повысить эффективность и безопасность комплексной антиретровирусной терапии.