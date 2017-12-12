«Материа Медика» вручили «Платиновую унцию» за разработку и внедрение релиз-активных препаратов

12 апреля прошла Церемония вручения почетной премии XVIII всероссийского открытого конкурса «Платиновая унция». Победу в категории «За разработку и внедрение в медицинскую практику инновационных лекарственных препаратов» одержал проект российской фармкомпании ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» по разработке нового класс лекарственных средств – релиз-активных препаратов, сообщает ИА «REGNUM».

Для фармкомпании стать обладателем престижной премии «Платиновая унция» означает то же, что для кинематографиста получить «золотую пальмовую ветвь». Вот уже на протяжении восемнадцати лет профессиональное фармацевтическое сообщество отбирает наиболее успешные проекты производителей лекарственных средств, аптечных сетей, дистрибьюторов фармпрепаратов и других представителей данной сферы, чтобы таким образом отметить их вклад в развитие фармацевтики. Изучение проектов заняло полгода. Участие в нем приняли более 300 независимых экспертов. «Чистоту» проведения процедуры голосования и ее соответствие Регламенту Конкурса контролировала международная аудиторская компания Ernst&Young.

В своем выступлении генеральный директор НПФ «Материа Медика Холдинг», член-корреспондент РАН, Олег Эпштейн рассказал присутствовавшим о достижениях компании в разработке релиз-активных препаратов и подчеркнул, что «Вручение данной премии — факт признания важных достижений на стыке нескольких наук — физики, химии, биологии, физиологии».