Ученые попросили Госдуму упростить процедуру регистрации релиз-активных препаратов

9 апреля в Госдуме РФ прошел круглый стол на тему «Проблемы законодательного регулирования инновационных лекарственных препаратов». Председателем заседания выступил первый зампред думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов, а участие в нем приняли видные российские медики и представители науки. Об этом пишет ТАСС.

В ходе мероприятия представители медицинского сообщества обратили внимание аудитории на несовершенство системы регистрации инновационных лекарственных препаратов. По их мнению, следует заняться разработкой механизма, который позволит наладить высокоэффективное взаимодействие между профессиональным сообществом и органами власти. Это позволит сгладить острые углы в исследованиях лекарств и госрегистрации российских инновационных препаратов.

В своем выступлении первый зампред комитета ГД РФ по охране здоровья Наталья Санина («Единая Россия») заявила, что следует заняться объединением законодателей и регулирующих органов по актуальному вопросу. В свою очередь председатель круглого стола Федот Тумусов подчеркнул, что открытия и достижения российской научной мысли должны помочь нашему населению и промышленности, да и вообще всему миру.

Следует добавить, что член-корреспондент РАН Олег Эпштейн однозначно заявил, что именно в России, а не на Западе, следует впервые законодательным образом осуществить внедрение новейшего класса релиз-активных лекарств. Эксперт уверен, что это существенно поможет развитию российской экономики и фармацевтики. В ходе мероприятия его участники договорились рассмотреть возможность подготовки нормативных актов по этому вопросу.