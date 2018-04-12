Ученые попросили Госдуму ускорить регистрацию релиз-активных лекарств

В настоящее время в России действует сложная система внедрения инновационных лекарственных препаратов отечественного производства. Этой проблемой обеспокоены ведущие врачи и ученые страны. Их опасения лягут в основу депутатского запроса, который будет направлен в Минздрав с предложением упростить процедуру регистрации нового класса релиз-активных лекарств. Об этом рассказало ТАСС со ссылкой на первого зампредседателя комитета ГД РФ по охране здоровья Федота Тумусова.

По словам господина Тумусова, фармацевтика сейчас обоснованно считается одной из наиболее динамично развивающихся отраслей промышленности в РФ. Тем не менее, до сих пор требует решения вопрос должного обеспечения лекарствами отдельных категорий граждан. Это поспособствует решению поставленной президентом задачи по увеличению средней продолжительности жизни россиян до 78, а далее и 80 лет.

В ходе апрельского круглого стола в Госдуме, напомним, выступил член-корреспондент РАН Олег Эпштейн. По словам главного разработчика релиз-активных лекарств, наша страна должна стать первой в мире, где такие препараты законодательно внедрены.