Иностранные регуляторы лексредств в США и Европе относят релиз-активные препараты к биологическим

Как рассказал в интервью Rg.Ru доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, научный руководитель ООО «НПФ Материа Медика Холдинг» Олег Эпштейн, препараты на основе малых доз антител «Материа Метрика» – принципиально новая биологическая разработка российских специалистов.

«Всем известно, что гомеопатические средства ориентированы на индивидуальное воздействие. В ответ на малые дозы принимаемых препаратов, они задействуют иммунологические механизмы индивидуальной чувствительности пациента. Релиз-активность – принципиально новая разработка. По технологии производства, релиз-активные препараты весьма схожи с гомеопатическими лекарствами. Однако по методу воздействия на биологическую мишень – это традиционное фармакологическое средство», – поделился Олег Эпштейн.

«Обратите внимание, ведущие американские и европейские регуляторы оборота лекарственных средств – такие как EMA, MHRA, FDA, относят наши разработки на основе малых доз антител не к гомеопатическим, а к биологическим препаратам», – добавил специалист.