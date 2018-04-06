Действия властей Ямала вывели регион в общероссийские лидеры

До 80% расходов консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого округа направляется на социально значимые нужды. Эксперты уверены, что такая политика окружных властей позволила в короткие сроки вывести Ямал в лидеры среди российских регионов по различным направлениям, пишет ИА REGNUM.

Лидерство ЯНАО хорошо заметно на фоне многочисленных рейтингов регионов, которые начинают появляться накануне подведения итогов выполнения майских указов Президента РФ.

К примеру, на долю ЯНАО приходится половина отгруженной продукции промпроизводства арктической зоны России. Также Ямал является одним из лидеров рейтинга Росмолодежи по работе с подрастающим поколением по всей стране, занимая второе место сразу за Татарстаном.

Нацеленность правительства ЯНАО на решение социально важных вопросов позволила достичь обеспечить в округе положительный естественный прирост населения за счет высокой рождаемости, в 2,8 раза превышающей смертность. В 2017 году округ полностью закрыл проблему аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2012 года.