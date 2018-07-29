Девятого августа досрочно запустили вторую очередь завода «Ямал СПГ»

В четверг в вахтовом поселке Сабетта (ЯНАО) успешно прошла церемония запуска второй очереди завода «Ямал СПГ». Уточняется, что запуск был произведен досрочно — примерно за три месяца раньше намеченных изначально сроков. Поставлена цель досрочно ввести в строй и третью линию предприятия — минимум за полгода до намеченных сроков. Об этом написало агентство REGNUM.

В ходе мероприятия за четверг было заключено допсоглашение о сотрудничестве между первым лицом компании «НОВАТЭК» (она является мажоритарным акционером проекта «Ямал СПГ») Леонидом Михельсоном и врио губернатора Ямала Дмитрием Артюховым. Документ призван решать задачи по социально-экономическому развитию ЯНАО.

Дмитрий Артюхов подчеркнул, что «Ямал СПГ» следует считать проектом федерального масштаба. Врио губернатора отметил, что рад намерениям «НОВАТЭК» помогать с соцэкономическим развитием ЯНАО, в частности, Тазовского района, куда компания уже пришла.