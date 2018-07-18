Миллер: новый центр газодобычи в ЯНАО — это будущее отечественной газовой отрасли

Предправления «Газпрома» А.Миллер выражает уверенность в том, что реализация проекта по созданию нового центра газодобычи поспособствует тому, что Ямал станет регионом, определяющим будущее отечественной газовой отрасли. Округ располагает требуемой инфраструктурой транспортного и производственного назначения, а отчетный центр — большим объемом газовых ресурсов. Это доказывается тем, что на балансе компании «Газпром» находятся 16,6 триллионов кубометров газа. Стоит отметить, что не так давно, в рамках рабочей встречи с врио губернатора Ямала Д.Артюховым господин Миллер рассказал о запуске освоения Харасэвэйского месторождения уже в ходе следующего года. Об этом пишет агентство «Росбалт».

Тот факт, что ведущие компании России сотрудничают с властями Ямала, способствует развитию и других газовых проектов. Так, в рамках интервью «Коммерсанту» предправления НОВАТЭКа Л.Михельсон рассказал, что уже через две недели должна быть запущена вторая линия завода по сжижению газа «Ямал СПГ». Запуск третьей линии планируется к началу следующего года, — уточнил господин Михельсон.