«Газпром» начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока

«Переговоры в Пекине прошли более чем успешно» отмечает глава компании Алексей Миллер.

Переговоры о сотрудничестве в газовой отрасли проходили в столице «поднебесной» (Пекине). В ходе переговоров было заключено следующее - «Российский Газпром начнёт поставлять газ «восточным соседям» уже с первого декабря 2019 года» сообщает Алексей Миллер.

Современный и совершенный Газопровод «Сила Сибири» возводимый двумя сверхдержавами уже на последней стадии строительной разработки. Длина газопровода совместного производства составит около трёх тысяч километров, а количество топлива поставляемого из России в Китай приблизительно 38-мь миллиардов кубометров в год (по сводкам договора заключенного между державами ещё в 2014 году).

Совместный проект станет ещё одной скрепляющей сделкой в союзе России и Китая заключают эксперты.