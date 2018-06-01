Крупный бизнес признал Артюхова, как нового губернатора ЯНАО

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов провели встречу, в ходе которой обсудили начало освоения Харасавэйского месторождения и другие вопросы развития региона.

В ходе встречи Миллер особо подчеркнул, что в новом соглашении о партнерстве особое внимание планируется уделить развитию социальной инфраструктуры. Предположительно, соглашение будет подписано в кратчайшие сроки, не позднее двух месяцев. Параллельно «Газпром» продолжит проведение работ по оздоровлению экологической ситуации на Ямале.

По мнению наблюдателей, встреча главы бюджетообразующего предприятия региона и нового руководителя Ямала является признанием кандидатуры Артюхова на должности крупным бизнесом. Такого рода поддержка позволит ему выстраивать взаимоотношения и с другими игроками, начиная с «Газпром нефти» и заканчивая представителями местной элиты.

Весьма похоже, что новый глава региона, вслед за своим предшественником продолжит выстраивать отношения с газовиками, сохраняя баланс интересов «Газпрома» и «Новатэка», сообщает АЭИ «Прайм».