Дмитрий Артюхов заявил, что сокращение пастбищ отбросило коренных жителей Ямала за черту бедности

Организовать честный диалог со всеми тундровиками призвал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Как пишет ИА «Север-Пресс», губернатор ответил на самый трудный вопрос коренного населения – как жить традиционным хозяйством коренному населению, если оно не приносит дохода?

В ежегодном докладе о положении дел в регионе Дмитрий Артюхов подчеркнул основную проблему: сокращение пастбищ отбросило часть тундровиков за черту бедности. Он дал поручение в кратчайшие сроки встретиться со всеми тундровиками и представителями коренного населения для обсуждения путей решения проблемы. «Уже в следующем году предстоит решать, каким путем мы пойдем и что предпримем, чтобы повысить благосостояние коренного населения», - отметил глава региона. Президент Ассоциации КМНС ЯНАО «Ямал-потомкам!», депутат Законодательного Собрания Эдуард Яунгад подчеркнул, что такого шага тундровики ждали давно.







