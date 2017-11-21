Китай рассматривает свое участие в проекте «Арктик СПГ-2»

Возможное участие компании CNPC из Китая в проекте строительства нового завода по производству сжиженного природного газа сейчас изучается Пекином и Москвой. Об этом во время телеэфира рассказал глава Минэнерго России Александр Новак.

Как рассказал министр, речь идет о проекте «Арктик СПГ-2», который компания НОВАТЭК собирается реализовать до 2023 года в районе Гыданских газовых месторождений. Планируемая мощность нового завода – около 20 млн тонн сниженного газа в год, а стоимость проекта составляет 25,5 млрд. долларов.

«Речь идет о вхождении китайских партнеров в проект по аналогии с "Ямал СПГ», - подчеркнул Новак. При этом глава НОВАТЭК ранее заявлял, что компания готова сотрудничать со своими партнерами по «Ямал СПГ» и в новом проекте.

Напомним, «Ямал СПГ» принадлежит НОВАТЭКу на 50,1%, французская компания Total и китайская CNPC имеют по 20% акций, Фонд шелкового пути владеет пакетом в 9,9%.