Росстат: у Ямала лучшая динамика промышленного производства

По данным Росстата, Ямал показывает лучшую динамику промышленного производства в Урало-Западносибирском макрорегионе. В мае его динамика отметилась прибавкой в 8,3%, а за весь период с начала года — +11,7%. Об этом рассказал сайт Эксперт-Урал.

Главный вклад в эти показатели Ямала внесла добыча полезных ископаемых. С января по май включительно она показала рост в 15,4%, если сравнивать с тем же периодом 2017 года.

В настоящее время на территории Ямала идет реализация масштабного проекта по возведению завода сжижения природного газа «Ямал СПГ». В конце минувшего года состоялся ввод в эксплуатацию первой очереди этого предприятия. Также в округе бурными темпами развиваются большие объекты инфраструктурного профиля. Среди них магистральный газопровод Бованенково — Ухта, магистральный нефтепровод Заполярье — Пурпе, продуктопровод Пуровский ЗПК — Тобольск-Нефтехим, морской порт Сабетта.