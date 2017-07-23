В ЯНАО началась продажа авиа-билетов на новые направления, финансируемые за из окружного бюджета

На Ямале объявили начало продажи билетов по 16 новым авиа-направлениям, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств из бюджета округа. Как сообщает «Российская Газета», ссылаясь на информацию, полученную от администрации ЯНАО, до начала будущего года все полеты по новым направлениям будут проходить в режиме тестирования. Собранная таким образом информация позволит специалистам оценить реальный пассажиропоток и сделать в перечне маршрутов соответствующие корректировки.

Как отметили в администрации округа, решение о выборе направлений принималось в течение 3-х месяцев, а за основу были взяты данные по предпочтениям нескольких тысяч жителей края.

Относительно запуска новых авиа-направлений губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем Инстаграм-аккаунте написал: «У ямальцев должна быть возможность быстро и по доступной цене добраться в отпуск, к родным или друзьям, в командировку. С 1 октября правительство округа дополнительно субсидирует 16 авианаправлений. Среди них - Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург, Омск и Новосибирск».

Кроме авиасообщений, ЯНАО активно развивает и другие виды связи с регионами. На сегодняшний день Ямал занимает в стране первое место по развитию транспортной инфраструктуры. По мнению политолога Евгения Минченко, заслуга выхода края в лидеры принадлежит губернатору округа Дмитрию Артюхову: «Дмитрий Артюхов как современный губернатор решает все насущные и важные для региона социальные и экономические вопросы не в кулуарах с чиновниками, а через реальные соцопросы граждан. Держит прямую связь с народом, что особенно важно при реализации мегапроектов, которые сейчас стоят перед администрацией ЯНАО», - говорит он.

На ближайшее время администрацией ЯНАО запланирована реализация ряда важных объектов, в числе которых реконструкция аэропорта Нового Уренгоя, прокладка железнодорожной линии Обская – Коротчаево, которая соединит между собой также станции Салехард, Надым, Пангоды и Новый Уренгой, сокращая маршруты выхода к морским портам, строительство моста через Обь, а также сокращение сроков завершения строительства трассы Салехард – Надым, которая свяжет столицу Ямало-Ненецкого автономного округа с федеральными трассами.