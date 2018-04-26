Бизнесмены из Германии познакомились с опытом работы московских технопарков

Делегаты московского Правительства рассказали немецким бизнесменам об опыте работы столичных технопарков и условиях для работы инвесторов в главном городе РФ. Беседа состоялась во время посещения делегацией химико-медицинского кластера индустриального парка HOECHST в рамках промышленной выставки HANNOVER MESSE. Об этом рассказывает портал Investmoscow.ru.

По словам главы московского ДЭПИР Владимира Ефимова, в городе успешно внедрен ряд эффективных механизмов и инструментов, способствующих привлечению инвестиций в фармотрасль. Благодаря выгодным условиям работы и большому рынку сбыта ведущие медицинские и фармацевтические компании все чаще локализуют свои производства в Москве.

Как отметил Леонид Кострома (глава Городского агентства управления инвестициями города Москвы), столица РФ всячески способствует созданию новых и модернизации старых высокотехнологичных производств. Сейчас почти половина от всех поступающих в Российскую Федерацию прямых иностранных инвестиций приходится на долю зарегистрированных в Москве компаний.