Немецким инвесторам рассказали о росте локализованных иностранных бизнесов в российской столице

На ведущей мировой промышленной выставке HannoverMesse23 апреля состоялся круглый стол, организованный совместно Городским Агентством управления инвестициями и Департаментом внешнеэкономических и международных связей Москвы. Основной темой обсуждения стали преимущества, которые представляет зарубежным инвесторам российская столица.

Перед иностранными инвесторами выступили министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов и директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома.

Чиновники подчеркнули, что локализовать бизнес в Москве не сложнее чем в другом российском городе, но с учетом большого рынка сбыта и концентрации высококвалифицированных кадров это выгодно.

Помимо прочего Москва создает различные формы поддержки для иностранных инвесторов. Для локализации инвестпроектов предоставляется территория особой экономической зоны «Технополис «Москва», где есть возможности создания производства с нуля на пустых земельных участках с подведенной инженерной инфраструктурой, либо арендовать помещения на подготовленных площадях без затрат на строительство.

Зарубежные инвесторы могут рассчитывать на другие формы преференций со стороны местных властей: налоговые и неналоговые льготы, субсидии, льготные займы.