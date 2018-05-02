Владимир Ефимов: Москве удалось войти в число лучших городов Европы для иностранных инвесторов

Известное издание Financial Times раз в два года представляет итоги собственного рейтинга европейских городов и регионов будущего. Актуальная версия этого рейтинга позволила зафиксировать первый выход Москвы в ТОП-5 лучших городов Европы для иностранных инвесторов. По этой позиции российская столица также стала лидером в Восточной Европе. Об этом проинформировали РИА «Новости».

По словам лидера ДЭПИР города Москвы Владимира Ефимова, в сравнении с прошлой версией рейтинга российская столица прибавила две позиции и разместилась на пятом месте. В рейтинге городов Восточной Европы Москва победила во второй раз подряд. В число лидеров вместе с ней вошли Варшава и Бухарест.

По словам Владимира Ефимова, в Москве успешно функционирует комплексная программа поддержки инвестиций. Во многом она способствует тому, что ежегодно Москва привлекает порядка 50% от всех иностранных инвестиций в Российскую Федерацию.