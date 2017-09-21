Должники банков добавили работы судебным приставам

Чтобы решать споры с должниками, банки все чаще идут в суд и отказываются от сотрудничества с коллекторами. Эту тенденцию наглядно подтверждает статистика Федеральной службы судебных приставов.

В 2017 году по решениям судов служба открыла 3,2 млн исполнительных производств, по которым с должников должно быть вытребовано свыше 1 миллиарда рублей. В 2016 году таких производств было немногим более 2 миллионов. Причем речь идет именно о тех судебных делах, истцом в которых были банки.

Эксперты объясняют, что отказ кредитных организаций от работы с коллекторами связан со вступлением в январе 2017 года в силу закона, который значительно урезал права коллекторов. При этом в большинстве случаев суд, рассматривая дела о взыскании долгов, становится на сторону банков. К тому же, судебные приставы могут конфисковать имущество в уплату долга, а коллекторы – нет. Именно поэтому почти в девяноста из ста случаев при выборе стратегии возврата долгов кредиторы выбирают судебные тяжбы. Специалисты также отмечают, что эта тенденция сохранится и в нынешнем году. Правда, увеличение числа судебных исков о возврате долгов автоматически добавит работы и судьям, и исполнителям. Поэтому сроки возврата долгов и залогового имущества, скорее всего, увеличатся.