Количество невыездных должников рекордно выросло

Согласно статистике мая этого года, 2,3 миллиона должников не смогут выехать заграницу из-за ограничений, наложенных на них Федеральной службой судебных приставов. Как сообщили в ФСПП, это рекордное количество людей, к которым применялись подобные санкции.

А в целом за четыре месяца ограничение на выезд применялось к более чем 3 миллионам граждан, имеющих долги – это почти на миллион человек больше, чем годом ранее. ФСПП называет такой метод воздействия на несознательных должников одним из самых действенных. Благодаря таким предпринятым мерам в этом году служба уже взыскала 18,2 миллиарда долгов.

Кроме того, выступая на днях на международной конференции «Суд 21 века», глава ведомства Дмитрий Аристов рассказал, что служба работает над тем, чтобы оперативно исключать оплативших долги граждан из стоп-листов. Если раньше эта процедура могла занимать до двух дней, то сейчас она сокращена до 23 минут.