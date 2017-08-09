Россиян оградят от «черных коллекторов»

Минфин подготовил проект нового закона, который запретит банкам и микрофинансовым учреждениям передавать долги россиян юридическим и физическим лицам, которые не работают с ФССП и неподконтрольны Центробанку.

Сейчас закон не устанавливает ограничений на право уступки кредита, поэтому зачастую долги из россиян буквально выбивают так называемые «черные коллекторы». Они не брезгуют шантажом и угрозами, а иногда и прибегают к услугам криминальных элементов. 95% жалоб, которые госорганы получают от граждан в связи с возвратом долгов, как раз приходятся на деятельность нелегальных коллекторов. Чтобы защитить россиян, имеющих проблемные долги, законопроект предлагает оставить право взимать долги с граждан только для Федеральной службы судебных приставов, а также профессиональным коллекторам, которые работают под надзором ЦБ.

Как сообщают «Известия», в Банке России уже поддержали инициативу Минфина. Также положительно оценивают предлагаемые новшества и в Госдуме. А председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков даже рассказал, что парламент примет предлагаемый законопроект еще до конца года.