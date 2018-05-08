«Роснефть» увеличила свою чистую прибыль в семь раз

Чистая прибыль «Роснефти» в 1 квартале этого увеличилась более чем в 7 раз по сравнению с прошлым годов и достигла 81 млрд. рублей. При этом выручка от продажи своей продукции поднялась на 22% в рублевом выражении и составила 1722 млрд. рублей.

Такие данные приводит компания в своем отчете об итогах работы в первом квартале этого года.

«Роснефть» показала также положительную динамику и по другим показателям. Так, свободный денежный поток утроился по сравнению с окончанием 2017 года и составил 2,5 миллиарда долларов. При этом компания продолжает удерживать первенство среди мировых лидеров отрасли по удельным затратам на добычу.

Кроме того, по итогам прошлого года было принято решение направить 50% своей чистой прибыли на выплату дивидендов. Суммарно компания выплатит почти по 10,5 рублей процентов на одну простую акцию.

Такие результаты деятельности компании превзошли большинство прогнозов, которые давали для нее инвестиционные компании. Кроме того, рынок позитивно оценил новость о том, что Qatar Investment Authority покупает 19% акций «Роснефти». Таким образом, он становится третьим по величине акционером компании после правительства России и ВР.

В результате на Московской бирже уже зафиксировали рост стоимости акций «Роснефти». Аналитики и инвест-банкиры настойчиво советуют биржевым игрокам покупать акции компании. Тем более что, по заявлениям главы компании Игоря Сечина, «Роснефть» уже запланировала шаги по уменьшению долгов и увеличению отдачи для своих акционеров.