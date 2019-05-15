«Газпром» существенно нарастил объем чистой прибыли в первом квартале

По МСФО чистая прибыль российского энергетического гиганта в первом квартале текущего года увеличилась на 44% в сравнении с подобным периодом прошлого года.

По данным из опубликованного компанией материала, величина прибыли составила 535,908 млрд рублей. Кроме того, в документе отмечается, что выручка от продаж показывала стабильный рост из года в год и на текущий период увеличилась на 153,490 млрд рублей (7%). Общая величина выручки за год составила 2,292 трлн рублей.

Сообщается, что на 6% сократился объем чистого долга компании до 2,846 трлн рублей. Этот процесс в основном связан с увеличением объема денежных средств и их эквивалентов.

Расходы по операциям возросли на 8% (130,870 млрд рублей) и составили 1,782 трлн рублей. Основной причиной стало внесение изменений по расходом в статье «Курсовые разницы по операционным статьям».

В апреле «Газпромом» была дана оценка инвестициям группы на уровне 2,094 трлн рублей против 1,9 трлн рублей в прошлом году.

По заявлению зампреда правления компании Виталия Маркелова, начальный объем поставок по газопроводу «Сила Сибири» планируется на уровне 10 млн кубометров газа в сутки.