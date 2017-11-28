В ближайшие 6 лет налоги в России не изменятся

В ближайшие 6 лет налоги в России меняться не будут. Об этом в кулуарах ПМЭФ рассказал сегодня министр финансов России Антон Силуанов.

Он обозначил главную задачу государства как обеспечение стабильности, в том числе и стабильности налоговой системы. Правда, при этом Силуанов рассказал, что все-таки будет проведена определенная настройка этой системы.

Прежде всего, отметил первый вице-премьер, нужно уменьшить долю налогов, которые мешают работать бизнесу. Речь идет о большом количестве частников и малого бизнеса, которые пока находятся в сером секторе. «Мы создаем механизм, который позволил бы заинтересовать их открыться, работать в белую», - подчеркнул глава Минфина.

Он также рассказал, что на сегодняшний день инвестиции составляют 21,5% ВВП страны. А для того, чтобы экономика росла на 3% в год, долю инвестиций нужно довести до 25% валового внутреннего продукта. Кроме того, в России скоро появятся новые форматы концессионных соглашений, другие финансовые новшества. А еще правительство обсуждает, как снизить административную нагрузку бизнеса.