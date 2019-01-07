Мигранты начнут получать налоговые льготы в России

Вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Россия к 2020 году хочет уровнять ставку налога на доходы физических лиц для граждан России и для резидентов других стран.





Речь идет о том, что в следующем году подоходный налог для мигрантов снизится практически в два раза. На данный момент он составляет 30 процентов от всего заработка, а в 2020 года будет составлять уже 13 процентов. Помимо этого, Россия готова значительно уменьшить срок пребывания в стране для того, чтобы получить статус резидента, с 180 до 90 дней. Правительство страны надеется, что такие меры привлекут еще больше зарубежных предпринимателей для развития своего бизнеса на территории России.



Напомним, что в 2019 году в России была увеличена ставка на добавленную стоимость (НДС), раньше она составляла 18 процентов, а теперь – 20 процентов. В Министерстве финансов посчитали, что такой маневр будет приносить в государственную казну около 600 миллиардов рублей в год.