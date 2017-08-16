Еврокомиссия закрыла антимонопольное расследование в отношении «Газпрома»

Европейская комиссия закрыла антимонопольное расследование в отношении российского газового гиганта «Газпром» и не будет налагать на компанию штрафы в связи с этим делом.

Еврокомиссия рассмотрела предложения «Газпрома», которые были скорректированы по итогам рыночных тестов, и сочла их приемлемыми. В своем решении комиссия руководствовалась 9 статьей антимонопольного регулирования, которая позволяет закрыть дело без штрафов. В то же время Маргрете Вестагер, еврокомиссар по конкуренции, рассказала, что взятые на себя «Газпромом» обязательства носят юридический обязывающий характер. Если они все же будут нарушены, компании могут выставить штрафные санкции в размере 10% от ее оборота.

В ЕК отметили, что достигнутое соглашение устранит препятствия для свободного движения газа в Центральной и Восточной Европе и даст покупателям этих стран уверенность, что они платят за голубое топливо рыночную цену.

Маргрете Вестагер особо подчеркнула, что решение этого антимонопольного расследования – это «не о России», поскольку нормы конкуренции должны выполнять все компании, работающие в Европе, не зависимо от флага своей страны. Кроме того, комиссар добавила, что мировое соглашение никак не соотносится с Украиной, которая находится за пределами юрисдикции ЕС. В свою очередь, замглавы «Газпрома» Александр Медведев назвал решение ЕК самым приемлемым для работы европейского рынка газа в целом.

По информации СМИ, «Газпром» согласился со снижением цены на газ для государств Западной и Центральной Европы до уровня западноевропейских, а также не возражает против свободной перепродажи газа между европейскими странами.