Специалисты по профилактике коррупционных нарушений сосредоточатся на проверке бизнеса

В России каждый год становится все больше компаний-нарушителей, предпочитающих тратить большие суммы на штрафы, чем жить по закону. К примеру, в прошлом году общий объем штрафов за взятки для предприятий превысил показатель в один миллиард рублей. По этой причине экспертами Торгово-промышленной палаты РФ был разработан профстандарт для новой должности в бизнес-структурах. Это предусматривает появление в компаниях специалистов, которые будут заниматься выявлением нарушений и снижением коррупционных рисков. Об этом рассказал сайт Business Expert.

Сообщается, что работа с надежными поставщиками также относится к снижению коррупционных рисков. В связи с этим ТПП РФ способствует подбору добросовестных поставщиков в нашей стране. Палатой была разработана специальная система, которая включает в себя более пяти сотен услуг в различных сегментах деловой жизни. Доступ к ней имеется во всех 180 территориальных ТПП.