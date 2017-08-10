С 1 июля максимальная стоимость беспошлинной интернет – покупки уменьшится до 500 евро

Уже с 1 июля россияне не смогут без уплаты пошлины купить в зарубежных интернет - магазинах товары, стоимость которых превышает 500 евро. Это ограничение станет первым на пути к тотальному взиманию пошлин за интернет - покупки на иностранных ресурсах.

Об этом рассказал ТАСС начальник департамента Минфина России Алексей Сазанов. Чиновник отметил, что переход к стопроцентному начислению пошлин на онлайн-покупки будет постепенным, завершить его планируют к 2020 году. При этом рассматриваются разные варианты осуществления этого перехода. В том числе и тот, который был предложен Федеральной таможенной службой. Прежде чем применять какие-то методы, нужно оценить готовность заинтересованных ведомств, их информационную готовность, наличие нужного количества персонала и так далее, подчеркнул чиновник.

Напомним, ФТС выступило с предложением облагать пошлиной все покупки в Сети независимо от их стоимости. Такой шаг, считают в ведомстве, должен поднять конкурентоспособность отечественных интернет - продавцов и добавит в бюджет до 25 млрд. рублей ежегодно.

Сейчас россияне могут без пошлины купить через интернет – ресурсы товары стоимостью до одной тысячи евро и весом до 31килограмма. В случае превышения этих норм на товар начисляется пошлина в размере 30% его стоимости.