Кабмин решил не вводить пошлины для россиян на покупки в интернете

Кабинет министров РФ не одобрил инициативу Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) установить 20% пошлину на покупки в интернете.

Профильные ведомства считает эту меру радикальной, и выступают за сохранение действующих правил, согласно которым граждане могут без пошлин ввозить товары, приобретенные в иностранных интернет-магазинах на сумму до 500 евро, ежемесячно. При введении предлагаемой пошлины налоговая нагрузка на россиян увеличится до 120 млрд рублей в год. Помимо этого, введение 20% пошлины, может привести к необоснованному повышению цен в отечественных интернет-магазинах.

Инициатива АКИТ, это попытка защитить отечественных ритейлеров от зарубежных конкурентов, особенно китайских. Все большее количество российских граждан отдают предпочтение всемирно известным интернет магазинам, Aliexpress, Amazon, Ebay, несмотря на риски связанные с приобретением. Даже с учетом сложной системы доставки товара, общая сумма покупки получается ниже. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуются мобильные устройства и различные гаджеты к ним. Наличие товаров недоступных на отечественном рынке, это еще один фактор популярности зарубежных ресурсов.