AliExpress анонсировал продажи Mi MIX 2S с рекордной скидкой

Магазин AliExpress анонсировал рекордные скидки на флагман корпорации Xiaomi смартфон Mi MIX 2S. Гаджет с дисконтом в 37% можно будет приобрести на интернет - площадке 6 июня в «День Xiaomi».

Mi MIX 2S будет представлен в двух модификациях с разным объемом встроенной памяти: 64Гб и 128Гб. Соответственно будет отличаться и цена – 40 либо 45 тысяч рублей. Кроме того, гаджет со скидкой будет доступен для покупки только в черном корпусе. Смартфон имеет встроенный 8-ядерный процессор Snapdragon, ОЗУ 6 или 8ГБ, двойную камеру 12/5 мегапикселей, экран диагональю 5,9 дюймов с разрешением 2160x1080. Устройство оснащено аккумулятором в 3400 мАч.

Интернет-магазин отмечает, что количество товара со скидкой ограничено: планируется продать тысячу Mi MIX 2S. Смартфон сертифицирован в России и будет продаваться на Tmall, а значит, покупатели будут освобождены от уплаты дополнительных пошлин. Кроме того, магазин предоставляет бесплатную доставку покупки и официальную гарантию на год.