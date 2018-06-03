Xiaomi анонсировала выход Mi Max 3 в начале июля

Китайская корпорация Xiaomi анонсировала на начало июля выход своего нового смертфона - Mi Max 3. По мнению некоторых экспертов, новый гаджет сможет успешно конкурировать с небольшими планшетами.

Xiaomi Mi Max 3 выйдет с 7-дюймовым безрамочным дисплеем, который будет иметь соотношение сторон 18:9 и разрешение 2160х1080. Кроме того, гаджет получит мощный процессор Snapdragon 710, двойную камеру на базе модуля Sony и мощный аккумулятор. Смартфон появится на рынке сразу в трех модификациях, отличающихся объемом памяти: 3/32, 4/64 и 6/126 гигабайт. Напомним, что ранее корпорация объявила о скором выходе своего планшета MI Pad 4. Однако некоторые эксперты считают, что из-за почти одинакового размера дисплеев и сходного набора функциональных возможностей покупателям будет выгоднее и интереснее получить Mi Max 3, который к тому же раньше выходит на рынок.