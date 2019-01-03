Xiaomi создала усовершенствованную модель электросамоката

Компания Xiaomi анонсировала выход обновленного электрического самоката. Производители обещают запас хода устройства в сорок пять километров.

Бурно развивающаяся китайская компания-производитель инновационных гаджетов Xiaomi, собирается выпустить на рынок обновленную версию Xiaomi Mijia Electric Scooter Pro. Главной отличительной чертой новой разработки компании станет автономность, как утверждают представители компании. Новая модель будет иметь способность преодолевать расстояние в 45 километров без дополнительной подзарядки, что на 15 километров больше, чем на предыдущей модели. Мощность новой батареи составляет 474Вт.

Что касается мощности, то электросамокат в этой характеристике не изменяет себе. Скорость по прежнему в максимальном режиме – 25 километров в час, а в экономичном – 15.