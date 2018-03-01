Мировой бриллиантовый рынок воодушевлен перспективами проекта GLITZKOIN под началом Навнита Гоенка

Генеральным директором криптовалютного проекта GLITZKOIN Diamond Blockchain стал представитель алмазной индустрии во втором поколении Навнит Гоенка (Navneet Goenka). Благодаря этому факту, участники мирового алмазного рынка рассчитывают на его активное развитие.

Создание проекта GLITZKOIN Diamond Blockchain было мотивировано желанием наладить эффективную торговлю бриллиантами на рынках B2C и B2B. Навнит Гоенка (Navneet Goenka) отмечает, что платформа GLITZKOIN поможет справиться с такими проблемами рынка, как искусственное повышение цен и подделки. К тому же, теперь сделки будут вестись напрямую — и без того ненужные посредники исчезнут.

Навнит Гоенка (Navneet Goenka) рассказал, что платформа GLITZKOIN, по замыслу, охватит до 5% от мирового рынка бриллиантов (это около 4,5 млрд. долларов). На платформе можно будет вести расчеты сугубо в токенах GLITZKOIN, что гарантирует большой рост спроса на них.