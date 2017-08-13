Аналитики АКРА оценили эффект санкций для российской экономики

Отмена санкций в отношении России вряд ли приведет к значительному ускорению роста экономики. Ограничения со стороны США и Евросоюза повлияли на экономическую жизнь страны не напрямую, а скорее через изменение внутренней экономической политики государства. Такие выводы озвучили эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства в своем новом докладе о санкциях.

Аналитики отметили, что санкции снизили рентабельность банков примерно на 0,8 процентного пункта (п.п.), этот же показатель для нефинансовых организаций упал на 1,6 п.п. Другой эффект санкций проявился в изменении структуры заимствований, говорят эксперты: все больше займов компании и банки берут в Китае, а не в Европе или США.

Однако в среднесрочной перспективе санкции не являются основным фактором сдерживания роста российской экономики, отмечается в докладе. Более значимыми сдерживающими факторами называется дефицит трудовых ресурсов, консервативная кредитная политика и другие изменения в экономической политике государства. Речь идет, например, об осуществлении налогового маневра или введении контрсанкций, которые, по оценкам специалистов, уменьшили реальные доходы населения на 2-3 п.п.

Говоря о долгосрочной перспективе, эксперты считают главным негативным фактором отмену целого перечня совместных технологических проектов, например, в нефтегазовой отрасли.

В то же время, в докладе отмечены и некоторые позитивные моменты от введения санкций. Например, запрет на ввоз некоторых видов оборудования дал толчок для развития машиностроения внутри страны.