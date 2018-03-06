Московские кафе и рестораны заработали на ЧМ-2018 более 17 млрд. рублей

Первая половина ЧМ-2018 принесла предприятиям общественного питания Москвы 17 млрд. рублей. Такие данные, как сообщает «ТАСС», представила Наталья Сергунина 17 июля на сессии Московского урбанистического форума, посвященной драйверам городской среды. Как отметила вице-мэр Москвы, более половины этой суммы заработали кафе и рестораны центральной части города.

«Это пока предварительные цифры - 17 млрд рублей составил оборот московских ресторанов за июнь, из которых 9 млрд рублей (заработано) только в центре», - отметила Сергунина.

Также сообщается, что поступления в бюджет за время проведения чемпионата превысили 13 млрд. рублей, а общее количество потраченных гостями Москвы средств – 90 млрд. Для туристов в столице работали 12 тысяч предприятий общественного питания, а также 2,5 тысячи веранд.