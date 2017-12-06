Летние показатели продаж ГК «КОРТРОС» на 5-7% превосходят показатели прошлого года

Группой компаний «КОРТРОС» летом текущего года был отмечен рост объема продаж, если сравнивать с тем же периодом в минувшем году. Рост показателей составил 5-7%, несмотря на то, что в летний период у девелоперов обычно наблюдается спад. В сообщении пресс-службы компании уточняется, что рост показателей находится в зависимости от смещения потребительского спроса в пользу доказавших свою надежность игроков рынка. Об этом пишет «Стройгазета».

Как напомнил главный финансовый директор ГК «КОРТРОС» Владислав Яблонских, традиционно максимальный спрос у любого девелопера наблюдается в декабрьскую пору. Летом же он обычно проседает.

В своем сообщении пресс-служба ГК «КОРТРОС» информирует, что в настоящее время девелопер строит ряд объектов на территории российской столицы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Перми. В Московском регионе он возводит сразу четыре объекта — это жилые комплексы «Headliner», «Дом Серебряный Бор», «Дом № 128» и «Люблинский». Жилой комплекс «Headliner» во втором квартале этого года стал лидером Центрального округа Москвы касательно объема продаж.

В Санкт-Петербурге группа компаний «КОРТРОС» возводит элитный комплекс Royal Park, а на территории Перми расположен уже реализованный проект в лице ЖК «Astra» и ведется строительство жилого комплекса «Гулливер». В Екатеринбурге же компания реализует масштабный проект комплексного освоения территорий района «Академический».