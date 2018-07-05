О внедрении новых способов закупок в Москве сообщила Наталья Сергунина

Москва — первый регион нашей страны, где успешно внедрили новые способы закупок. Речь идет о появлении в местной единой информационной системе электронных конкурсов столичных заказчиков. Эта информация стала известна со слов замградоначальника Москвы Н.Сергуниной.

Как уточнила госпожа Сергунина, сейчас процедуры проводятся в пилотном формате, но местному бизнесу доступ к таким конкурсам открыт. Проведение конкурсов в электронной форме, а также запросы котировок и предложений стали доступными госзаказчикам с 1 июля. С первого января следующего года планируется сделать такой формат обязательным. Сейчас собираются заявки на два первых электронных конкурса. Первооткрыватель этого формата — ГКУ города Москвы «Дирекция капитального ремонта».

Лидер столичного Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев рассказал о том, что новый формат должен расширить возможности работающих с госзаказчиками бизнесменов. Местным заказчикам рекомендуют переход на новый формат уже в сентябре.