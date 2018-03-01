Северный широтный ход станет уникальным проектом России – Правительство ЯНАО

По особому распоряжению Правительства РФ, ООО «СШХ» станет главным концессионером проекта финансирования, строительства и реконструкции объектов инфраструктуры железнодорожного участка Обская – Салехард – Надым. Подписантом концессионного соглашения выступит федеральное ведомство Росжелдор, сообщает информационный портал «Север-Пресс».

«Перегон Надым – Хорей – Пангоды войдет в зону ответственности «Газпрома». Финансирование работ по реконструкции и возведению объектов инфраструктуры на участке Коноша – Котлас – Чум – ЛабытнангиСеверной магистрали будет возложено на «Российские железные дороги». Наша задача – прокладка нового участка Обская – Хорей, также возведение совмещенного железнодорожного и автомобильного перехода через Обь», – заявили в ООО «СШХ».

«Строительство Северного широтного хода с каждым днем набирает обороты. На данный момент главные точки приложения силы определены, обязанности по зонам ответственности тоже распределены. Учитывая масштабы предполагаемых работ, уверен, Северный широтный ход станет проектом национального уровня», – сказал врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.