Туроператоры: «горящих» туров в Турцию в бархатный сезон не будет

В ассоциации туроператоров России заявили, что россиянам стоит ждать подорожания отдыха в турецких отелях примерно на 10%.

В профильной ассоциации считают, российские туристы не получат и дешевых «горящих» туров на турецкие курорты в бархатный сезон этой осени. У экспертов несколько причин для таких прогнозов. В первую очередь, речь идет о валютных колебаниях рубля и турецкой лиры. Специалисты говорят, что рассчитывать на падение лиры не нужно, поскольку все расчеты между фирмами - партнерами ведутся в долларах. Также свою роль сыграет уменьшение топливных субсидий, выдаваемых перевозчикам турецким правительством, а также нехватка самолетов на курортных направлениях.

И конечно, очень важным является тот факт, что в этом году турецкие курорты не испытывают недостатка в отдыхающих. Наоборот, некоторые отели приостанавливают продажи на сентябрь и начало октября – в них попросту не осталось свободных мест для брони. Такая же ситуация складывается и на конец августа, когда мусульмане празднуют Курбан-байрам.

Остается лишь небольшой шанс, что турецкие туроператоры немного сбросят цены – но лишь в том случае, если упадет внутренний спрос на отдых.

Министерство культуры и туризма раньше уже назвало отдых в Турции самым популярным направлением у россиян. Озвучены данные, согласно которым за первое полугодие 2018 года им уже воспользовались 2,4 миллиарда российских туристов.