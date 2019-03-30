К началу летнего сезона рост турпотока в Турцию составил 34%

В середине весны, во время начала летних полетных программ, был зафиксирован рост туристического потока в Турцию на треть. По мнению туроператоров, явление связано с подорожанием стоимости отдыха на турецких курортах на 10-15% в летние месяцы.

По данным Министерства культуры и туризма Турецкой Республики, в апреле текущего года страну посетили 391,6 тыс. российских граждан, что на 38% больше, чем в том же месяце прошлого года.

В прошлом летнем сезоне был установлен рекорд по потоку туристов на популярных выездных направлениях. В начале лета в Турции побывало почти 1 млн туристов из России.

В конце сезона туроператорами предупреждалось о том, что в 2019 году поездки на турецкие курорты существенно подорожают. Это объяснялось намерениями местных отельеров повысить цены для увеличения своей доходности. В 2018 году все еще не было возвращения цен на уровень 2015 года (после события со сбитым российским тактическим бомбардировщиком Су-24).

По словам представителя немецкой туристической компании TUI, высокую интенсивность поездок в апреле обеспечивает желание россиян выехать на майские праздники. Число таких клиентов составило 75%.

Известно, что этим летом путевки в Турцию подорожали на 15-25% в сравнении с прошлым годом. По мнению гендиректора туроператора «Пегас Туристик» Анны Подгорной, на подорожание туров также повлиял тот факт, что в расчетах с российскими партнерами турецкие отельеры перешли с долларов на евро.

Пресс-секретарем Tez Tour Светланой Барановой была приведена статистика, согласно которой на текущий момент 55% проданных путевок приходится на май и июнь. Наибольший интерес у граждан вызывают туры на 7-11 ночей с проживанием в отелях категории 4-5 звезд.